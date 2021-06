Kracher-Paarungen - Diese Partien gibt es im EM-Viertelfinal 

02.07, 18 Uhr – Schweiz gegen Spanien in Sankt Petersburg

02.07, 21 Uhr – Belgien gegen Italien in München

Was für ein Hammerduell in München. Die Weltnummer eins aus Belgien empfängt den Titelfavoriten Italien – von den Namen her, ein vorgezogener Final. Besonders beim Personal gibt es bei den Roten Teufel aber so einige Fragen. Die beiden Superstars Kevin De Bruyne und Eden Hazar mussten beim Sieg über Portugal ausgewechselt werden. Italiens Fussball-Nationalstürmer Ciro Immobile will mit dem Triumph bei dieser EM die verpasste WM 2018 vergessen machen. «Das war der schlimmste Moment meiner Fussball-Karriere», sagte der ehemalige Dortmunder am Dienstag im EM-Quartier der Azzurri in Florenz über das Aus in der WM-Qualifikation im November 2017.