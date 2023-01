Pastasorten und ihre Unterschiede: Alles über Rigatoni, Pappardelle und Penne

Die grosse Auswahl an Pastasorten soll jeden Geschmack treffen und manche Pastaköchinnen und -köche achten sogar darauf, welche Nudelform zu welcher Sauce passt . Aber welche Teigwaren enthalten eigentlich am meisten Ballaststoffe? Gibt es eine Sorte, die besonders kalorienarm ist? Und was ist eigentlich mit dem Trend zu Teigwaren aus Hülsenfrüchten? Wir haben die Unterschiede zusammengefasst.

Pasta aus Hartweizengriess (und Eiern)

Klassische Pasta besteht aus Hartweizengriess oder einfachem Weissmehl, manchmal kommen noch Eier dazu (Eiernudeln). Die Teigwaren liefern komplexe Kohlenhydrate, die im Körper in Einzelteile aufgespalten werden müssen. Dadurch werden sie langsam verdaut und geben dementsprechend langsam Energie ab, was schön satt macht. Sportlerinnen und Sportler futtern daher gerne Pasta.

Vollkornpasta

Die Pasta Integrale, also Pasta aus Vollkorn, erkennt man bereits an ihrer Farbe: Sie ist im Vergleich zu herkömmlicher Pasta deutlich dunkler. Den Unterschied schmeckt man auch: Die Teigwaren sind herber. Besonders, wenn die verwendete Getreidesorte Roggen ist.

In Vollkornnudeln stecken mehr Ballast-, Mineral- und Mikronährstoffe als in ihren hellen Verwandten. Denn neben dem Mehlkörper des Getreidekorns wird bei der Herstellung auch die äussere Schicht inklusive des Keimlings genutzt. Auch gesunde Fette und Vitamine schaffen es so in die Pasta. Kalorienärmer sind die Teigwaren aus Vollkorn zwar nicht (sie haben etwa gleich viele oder etwas mehr Kalorien) – sie halten dafür aber länger satt.