Patek Philippe: Das ist die teuerste online versteigerte Uhr aller Zeiten

Eine «Sky Moon Tourbillon» von Patek Philippe hat bei der Online-Auktion «Watches Online: Top of the Time» von Christie's in Hongkong einen neuen Weltrekord aufgestellt. Sie wurde für 5,8 Millionen US-Dollar versteigert und ist damit die teuerste online versteigerte Uhr aller Zeiten.

40 Prozent der Bietenden sind Millennials

Während physische Auktionen in der Regel höhere Ergebnisse erzielen, werden Online-Auktionen immer wichtiger – besonders für Millennials. Laut Christie's gehören 40 Prozent der Bietenden dieser Generation an. Der Rekord für die teuerste ersteigerte Uhr aller Zeiten liegt immer noch bei der Patek Philippe «Grandmaster Chime», die im November 2019 an einer Auktion in Genf für 31,2 Millionen Dollar unter den Hammer kam.