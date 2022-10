Sechs Todesopfer : «Diese Person ist auf einer Mission» – in Kalifornien geht ein Serienmörder um

An diesen Orten kam es seit Ende Juli zu fünf Morden. Ein weiterer Mord geschah bereits im April letzten Jahres.

Handelt es sich hierbei um den Mörder? Die Polizei in Kalifornien veröffentlichte am 1. Oktober das Bild einer «Person von Interesse».

Seit Anfang Juli sind in Stockton im US-Staat Kalifornien fünf Männer aus dem Hinterhalt erschossen worden.

Tödliche Schüsse auf sechs Männer in Kalifornien gehen nach neuen Erkenntnissen von Ermittlerinnen und Ermittler auf das Konto eines mutmasslichen Serienmörders. Ballistische Tests und Aufnahmen von Überwachungskameras liessen auf eine Verbindung zwischen den Fällen schliessen, teilte der Polizeichef der Stadt Stockton, Stanley McFadden, am Dienstag (Ortszeit) mit. Demnach ereignete sich der erste Mord im April 2021 in Oakland, Tage später wurde im 110 Kilometer entfernten Stockton eine Frau durch einen Schützen verletzt.