KRISE

So schlecht geht es der Swiss

Die Swiss steckt in der schwersten Krise seit Bestehen des Unternehmens. Schuld ist die Corona-Pandemie. Der Flugverkehr ist teils fast vollständig zusammengebrochen. Zeitweise standen 95 Prozent der Swiss-Flotte am Boden. Das hat die Swiss im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerissen. Operativ flog die Lufthansa-Tochter einen Verlust von 266,4 Millionen Franken ein, nach einem Gewinn von 245,3 Millionen im Vorjahressemester. Der Umsatz stürzte um rund 55 Prozent auf 1,17 Milliarden Franken ab.

In den ersten sechs Monaten flogen 64 Prozent weniger Passagiere mit der Swiss, die im Vorjahr noch 8,8 Millionen Reisende befördert hatte. Die durchschnittliche Auslastung der Maschinen sank auf 71,2 Prozent.