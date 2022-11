Appenzell Ausserrhoden: Goldwäscher findet 3000 Jahre alte Pfeilspitze – erste Spur aus Bronzezeit 

Ende September wurde der Meldestelle Archäologie in Herisau, die zum Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden

gehört, der Fund einer aus Metall hergestellten Pfeilspitze gemeldet. «Ein Goldwäscher hatte diese in einem

Fliessgewässer im Hinterland gefunden», teilte der Kanton am Dienstagmorgen mit. Nach der Übergabe an das Staatsarchiv und der anschliessenden wissenschaftlichen Abklärung im Amt für Archäologie Thurgau habe sich ein erster Verdacht bestätigt, dass es sich beim kleinen Projektil um ein bronzezeitliches Fundstück handeln könnte.