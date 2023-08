Bern: Diese Pfeilspitze ist nicht von dieser Welt 

Die Kunst, aus Erz Eisen herzustellen, sei in Zentraleuropa seit Beginn der Eisenzeit um 800 v. Chr. bekannt, heisst es in der Mitteilung. Vor dieser Zeit habe das heute meistverwendete Metall als äusserst rar und kostbar gegolten – es war nur aus Meteoriten bekannt. «Archäologische Objekte aus meteoritischem Eisen sind darum extrem selten und sie wurden einst wohl nicht als Gebrauchsgegenstände eingesetzt.» In ganz Eurasien und Afrika seien nur 55 solche Objekte bekannt, allein deren 19 stammten aus dem Grab des Pharaos Tutanchamun in Ägypten.