Beeindruckendes Foto aus Beirut

Diese Pflegerin beschützte drei Neugeborene nach der Explosion

Bei der Explosion wurde ein Spital nahe dem Hafen stark beschädigt. Das Bild einer Krankenpflegerin, die in den kritischen Minuten um Hilfe ruft, während sie sich um ihre kleinsten Patienten kümmert, geht viral.

Nach der Explosion waren auch viele Spitäler in Beirut zerstört.

Eine Pflegerin trägt drei neugeborene Babys in ihrem Arm: Dieses Foto aus Beirut geht um die Welt.

Die Explosion hat auch an den Einrichtungen grosse Schäden angerichtet.

In den Spitälern von Beirut herrschte nach der Explosion Chaos.

Im Spital Roum im Stadtteil Achraf ie in Beirut schoss der libanesische Fotograf Bilal Jawich ein beeindruckendes Bild: Eine Krankenpflegerin beschützt drei neugeborene Babys mit ihrem Arm, während sie in den dramatischen Minuten nach der Explosion am Hafen der libanesischen Ha u ptstadt u m Hilfe ruft.