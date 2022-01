Virtuelle Welten – Hier buttern User Millionen-Beträge ins Metaverse rein

Facebook heisst jetzt Meta und will mit viel Geld beim Mega-Trend Metaverse mitmischen. In der virtuellen Welt sollen die Menschen in Zukunft spielen, einkaufen, miteinander Konzerte besuchen und noch vieles mehr. Metas erster Versuch ist das Spiel Horizon Worlds mit Virtual-Reality-Brillen zum Eintauchen ins Metaverse.

In den USA lässt sich das Spiel nun in der Beta-Phase testen – fertig ist es aber noch nicht. Auf anderen Metaverse-Plattformen spielen bereits zig Nutzerinnen und Nutzer und geben viel Geld für Avatare und virtuelle Gegenstände aus: Sie wollen sich individuell ausdrücken, so wie mit den Outfits in Fortnite.