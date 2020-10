Pokémon als Karten oder App

Das Pokémon-Sammelkartenspiel ist ein Spiel, das auf den «Pokémon»-Videospielen von Nintendo aufbaut. 1996 erschienen die Karten erstmals in Japan. 2000 erschien das Spiel dann auch in Nordamerika und Europa. 2016 lancierte Nintendo das Smartphone-Game «Pokémon Go» und landete damit einen neuen Hit. Die Spieler konnten in ihrer Umgebung mit dem Smartphone auf Monsterfang gehen. Bis Ende 2018 wurde das Spiel weltweit über eine Milliarde Mal heruntergeladen.