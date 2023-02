Vor 16 Jahren verschwunden : Diese Polin behauptet, sie sei Maddie McCann

Eine junge Frau behauptet auf Instagram, sie sei das vor 16. Jahren in Portugal verschwundene Mädchen.

In Vergleichsposts wie diesen, versucht die junge Polin die Übereinstimmung zu beweisen.

Auch in Instagram schreibt Julia Faustyna, die Eltern von McCann hätten derweil einem DNA-Test zugestimmt.

In verschiedenen Posts vergleicht sie die übereinstimmenden Merkmale auf ihrem Körper bei ihr und bei Maddie.

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine aus Grossbritannien – auch Maddie genannt – aus einem Ferienappartement im portugiesischen Praia da Luz. Die Eltern hatten Maddie und ihre beiden jüngeren Geschwister im Appartement gelassen , als sie in einem nahe gelegenen Restaurant mit Freunden zu Abend assen.

Nun behauptet eine junge Frau auf Instagram, dass es sich bei dem verschwundenen Mädchen um sie handelt. In den vergangenen 16 Jahren hat sich der Fall Maddie McCann so viel gewendet, dass jede unglaubliche Neuigkeit nicht mehr überrascht. Julia Faustyna jedenfalls behauptet auf Instagram, dass sie Maddie McCann sei. Der Account hat mittlerweile mehr als eine halbe Million Follower. In der Bio des Kontos steht, die Eltern von McCann hätten inzwischen einem DNA-Test zugestimmt.