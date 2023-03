Wahlen 2023: Diese Polit-Promis beenden 2023 ihre Karriere

Die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri hört auf. Nach zwölf Jahren im Nationalrat tritt sie im Herbst 2023 nicht wieder an. Die SP Aargau hat eine Amtszeitbeschränkung auf zwölf Jahre, an die sich Feri halten will. Von dieser Amtszeitbeschränkung wäre auch SP-Co-Präsident Cédric Wermuth betroffen gewesen, doch ihm wurde an einer Delegiertenversammlung eine Ausnahme gewährt.