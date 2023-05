Alain Berset, Bundespräsident der Schweiz

Bundespräsident Alain Berset wird an der Krönung von Charles III. und Königin Camilla teilnehmen, dabei die Schweiz vertreten und die ausgezeichneten Beziehungen zum Vereinigten Königreich unterstreichen, wie die Bundeskanzlei mitteilte. Der Empfang durch den König, die Königin sowie weitere Mitglieder der königlichen Familie im Buckingham-Palast findet bereits am Freitag statt. Alain Berset wird aber auch an der Krönungszeremonie am Samstag teilnehmen.