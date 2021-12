Einzigartige Deckenmalerei von Caravaggio : Diese Prinzessinnen-Villa mit Barock-Gemälden soll 490 Mio. Fr. einbringen

Weil sie mit den Kindern ihres verstorbenen Mannes im Streit liegt, wird die Villa von Prinzessin Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi versteigert. Auch dank eines einzigartigen Deckengemäldes von Caravaggio ist sie aber nicht gerade ein Schnäppchen.

Diese Decke in der Villa Ludovisi wurde einst von den Künstlern Guercino und Domenichino verschönert.

Eine Villa mit dem einzig bekannten Deckengemälde des bedeutenden Barockmalers Michelangelo Merisi da Caravaggio wird per Gerichtsbeschluss versteigert. Das mitten in Rom gelegene Casino dell’Aurora, auch bekannt als Villa Ludovisi, wurde 1570 erbaut und befindet sich seit Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitz der Familie Ludovisi, einer der aristokratischen Familien der italienischen Hauptstadt. Zuletzt bewohnten es Fürst Nicolo Boncompagni Ludovisi und seine in Texas geborene Ehefrau.