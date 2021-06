Somnio - Diese Privat-Jacht ist fast so gross wie die Titanic

Wer eines der Luxus-Apartments an Bord will, braucht eine Kaufeinladung – und 10,3 Millionen Franken.

Die Jacht ist 222 Meter lang und kostet 550 Millionen Franken in der Herstellung.

So soll sie aussehen: Visualisierung der Mega-Jacht Somnio

Noch ist die grösste Jacht der Welt in Besitz des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate.

Nur wer eingeladen wird, darf eine der 39 Luxus-Wohnungen an Bord kaufen.

2025 soll die Megajacht Somio in See stechen – als grösste Jacht der Welt.

Die Edel-Jacht ist mit allem ausgerüstet, was das Luxus-Herz begehrt: An Bord befinden sich mehrere Restaurants und Bars, ein Beach Club mit Sportmöglichkeiten und ein Weinkeller, der Platz für 10’000 edle Tropfen bietet. Dazu kommen 39 Luxus-Wohnungen, für die man tief in die Tasche greifen muss. 10,3 Millionen Franken muss man aufbringen können, um sich bei der Somnio einzukaufen.