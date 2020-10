Bei einer Infektion mit dem Coronavirus sollten Handys, die länger als 15 Minuten und näher als 1,5 Meter bei einem Infizierten waren, per Swiss-Covid-App benachrichtigt werden.

Gemäss Angaben des BAG sollte die Swiss-Covid-App melden, wenn man sich mehr als 15 Minuten näher als 1,5 Meter an einer mit dem Coronavirus infizierten Person aufgehalten hat. Das tut sie aber nicht zuverlässig, wie irische Forscher in einer bislang wenig beachteten Studie bereits Ende Juli feststellten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überprüften die Wirksamkeit von Contact-Tracing-Apps.

«Was wir sehen, ist, dass selbst winzige Änderungen in der Ausrichtung des Geräts einen grossen Unterschied machen können», sagte ein beteiligter Wissenschaftler gemäss Inside-IT.ch. «Selbst etwas so Simples wie ein Telefon mit dem Screen nach unten oder mit dem Screen nach oben auf einem Tisch kann eine überraschend starke Wirkung haben. In Umgebungen wie einer Strassenbahn funktioniert Bluetooth zur Kontaktverfolgung einfach nicht.»