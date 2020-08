Inlineskates, Grills, Headsets

Diese Produkte kannst du momentan kaum noch kaufen

Die Epidemie hat die globalen Lieferketten unterbrochen und sorgt beim Nachschub für Engpässe. Hinzu kommt eine hohe Nachfrage. Viele Artikel sind daher kaum oder gar nicht erhältlich. Ein Überblick.

Zwar komme laufend neue Ware herein, aber nicht genug. Grund seien die Produktionsausfälle in China und der erhöhte Bedarf wegen Homeoffice.

Einen Engpass gibt es etwa bei Webcams. Laut dem Onlinehändler Brack gibt es derzeit eine globale Knappheit. «Es ist eine Herausforderung, an genügend Ware zu kommen», sagt Sprecher Daniel Rei zu 20 Minuten.

Nachfrage und geschlossene Fabriken

Grund für den Engpass sind laut Rei die Produktionsausfälle Anfang Jahr in China infolge der sich ausbreitenden Pandemie. Wegen Fabrikschliessungen verspätet sich teils der Nachschub von Produkten oder Bestandteilen massiv.

Hinzu kommt aber auch eine deutlich gestiegene Nachfrage. Weil die Corona-Krise die Mitarbeiter ins Homeoffice vertrieben hat, decken diese sich zu Hause mit entsprechendem Equipment ein. Daher sind neben Webcams auch Monitore oder Headsets knapp, so der Brack-Sprecher.

Ansturm auf Grills

Ausverkauft sind hingegen teils typische Sommerartikel. «Pools und entsprechend auch Zubehör sind ausverkauft und in diesem Jahr nicht mehr lieferbar.» Laut Rei hat vermutlich das gute Wetter bereits im Frühling und die wegen Corona veränderte Freizeitgestaltung der Konsumenten die Nachfrage befeuert.

Die Lieferanten sind zudem bei Schwimmwesten ausgeschossen. «Die Nachfrage war so hoch, dass das meiste weg ist oder tröpfchenweise nachgeliefert wird, sofern beim Hersteller noch etwas am Lager ist», sagt Rei. Auch Grills gibt es nur noch vereinzelt am Lager. Auch hier ist laut dem Brack-Sprecher erst im nächsten Jahr wieder mit einer hohen Verfügbarkeit zu rechnen.