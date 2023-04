Die gängigsten Klischees über Autobesitzer

In der Autowelt gibt es viele Klischees. Wir haben diese unter die Lupe genommen.

Wer fleissig online shoppt, kennt die Sparte «Kunden, die das kauften, kauften auch …». Passend zum Geschmack der Käuferin oder des Käufers werden ähnliche Produkte vorgeschlagen. Stellen wir uns mal vor, es gäbe auch beim Autokauf ein solches Feature. Passend zum Typ stellen wir ähnliche Produkte vor, die beim jeweiligen Autofan im Warenkorb gelandet sind. Achtung: Hier wird sich des einen oder anderen Klischees bedient und natürlich ist das alles nicht ganz ernst gemeint.

Toyota Prius

Starten wir mit dem Toyota Prius. Der Pionier der Plug-in-Hybride sorgt regelmässig für Streitereien. Entweder man liebt ihn oder eben gar nicht. Für die einen ist der Teilzeitstromer eine Offenbarung, für die anderen ein Verbrechen.

Beim Toyota Prius kommt einem das eine oder andere Klischee in den Sinn. Toyota

Prius-Fahrer sind nach gängigen Klischees ziemlich eigen und so wundert es nicht, dass Kunden, die einen Toyota Prius kaufen, auch Zehensocken oder eine elektrische Parmesanreibe in den Warenkorb legen. Dinge, die die Welt nicht braucht, aber an denen die Besitzer dennoch Freude haben.

BMW X6 M

Zweiter Kandidat, der BMW X6 M. Der SUV aus Bayern – ob klein, mittel oder gross – ist äusserst beliebt und gilt als Klischeeschleuder schlechthin. Der typische BMW-X6-M-Besitzer mag es gern auch mal etwas auffälliger, seine Muckis verhüllt er gerne mit engen Shirts, Logos bekannter Luxusmarken dürfen natürlich nicht fehlen. In der Hand hält er einen Edelstahlkaffeebecher, aus dem er seinen frisch gerösteten Kaffee trinkt.

Auch BMW-Fahrerinnen und -Fahrer kämpfen mit typischen Klischees. BMW

Da er zudem ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Lichthupe hat, hat er stets eine kleine Taschenlampe an seinem Schlüssel hängen und hat sich kürzlich geräuschaktive Lichtschalter für sein Zuhause gekauft, die an- und ausgehen, wenn man in die Hände klatscht.

Audi RS6

Kommen wir zum Audi-RS6-Avant-Fahrer. Wo Quattro draufsteht, muss auch Quattro drin sein. Der gemeine RS6-Avant-Besitzer mag alles, was vier Ringe hat. Ob Schlüsselanhänger, T-Shirts oder Baseballcaps – Hauptsache Quattro-Logo.

Der Audi RS6 Avant zählt ebenfalls zu den Klischee-Schleudern schlechthin. Audi

So shoppt er sich gerne einmal quer durch den markeneigenen Merchandising-Store. Zu seinem Revier gehören auch Tuning-Schmieden, wo er sein Auto tiefer, breiter und lauter machen lassen kann. Ein Muss: Reifen so breit wie die antrainierten Schultern des BMW-Fahrers.

Ford

Bei Ford gibt es drei Kategorien von Besitzern und Besitzerinnen: Menschen in Rente, Nachhaltigkeits-Fans und Möchtegern-Drifter. Aus diesem Grund schlägt die Rubrik «Kunden, die einen Ford kauften, kauften auch …» ziemlich wirre Sachen vor.

Rentner und Rentnerinnen, die aus Tradition Ford fahren und sich gerne an ihre Ferienfahrten mit der ganzen Familie im Ford Granada nach Italien erinnern, kauften folglich auch Massagesitzauflagen für ihren Ford.

Bei Ford ist es nicht ganz so einfach wie bei Audi, BMW und Co. Hier gibt es gleich mehrere Kategorien, die auf die Marke setzen. Ford

Die Ford-Ökos stehen beim Shoppen auf Sandalen und Subwoofer. Denn sobald sie beim Roadtrip allein auf der Autobahn sind, drehen sie gern mal die Musik auf. Bei den Möchtegern-Driftern unter den Ford-Fahrern schlägt die Rubrik krasse Auspuffanlagen und Aufkleber vor. Richtig viele Aufkleber! Ob Streifen in bunten Farben, ein übergrosser Pioneer-Schriftzug für auf die Heckscheibe oder Aufkleber mit «Follow me on Instagram». Der Ford-Drifter klebt sein Leben auf sein Auto.

Mercedes-Benz

Breit gestreut ist auch das Anhängerfeld der Mercedes-Benz-Besitzer – von Jung bis Alt! Eines haben aber alle gemein: Sie wollen sich von ihren Erzfeinden, den BMW-Fahrern, abheben.

Mercedes-Fans haben eines gemeinsam: Sie können BMWs nicht ausstehen. Mercedes-Benz

Und das am besten mit allem, was der Mercedes-Benz-Merchandising-Shop hergibt. Der gemeine Mercedes-Fahrer kauft gern auch Mercedes-Mützen, -Schirme, -Schlüsselanhänger, -T-Shirts, -Tassen – Hauptsache, überall ist der ikonische Stern drauf.

Tesla

Als echter Tesla-Fan steht man natürlich auch auf allerlei Tech-Zeugs. Tesla

Kunden, die einen Tesla kauften, kauften auch allerlei Tech-Zeugs – von Smartwatches über Springseile mit integriertem Zähler, digitale Zahnbürsten mit Putzstatistik bis hin zu Weinflaschen mit WLAN. Hauptsache, irgendwo ist ein Mikrochip drin, der sich im besten Fall mit dem eigenen Tesla verbinden lässt.

Porsche

Zu guter Letzt nehmen wir noch den Warenkorb des gemeinen Porsche-Fahrers oder der Porsche-Fahrerin unter die Lupe. Hier ist die Sache ziemlich eindeutig. Menschen, die einen Porsche 911 kaufen, kaufen mit Vorliebe auch Bermuda-Shorts und Polo-Shirts in Pastelltönen sowie T-Shirts mit Camp-David-Logo.

Auch Liebhabende von Porsche werden gern in eine Schublade voller pastellfarbener Bermuda-Shorts geworfen. Porsche

Doch nicht nur Kleidung landet hier im Warenkorb, auch Selbstbräuner in extragrossen Flaschen werden dem 911-Fahrer in dieser Rubrik vorgeschlagen.