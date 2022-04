Wegen Salmonellen – Diese Produkte ruft Ferrero jetzt zurück

Zuvor traten in mehreren Ländern Salmonellen-Fälle auf.

In Zusammenarbeit mit der Lebensmittelaufsicht des Amts für Verbraucherschutz hat der Lebensmittelhersteller Ferrero am Donnerstagmorgen bekanntgegeben, diverse Produkte vorerst aus dem Handel zu nehmen. Zuvor waren am Mittwoch insgesamt 105 bestätigte Fälle von Salmonellen-Infektionen sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die Betroffenen mussten teils wegen blutigem Durchfall ins Spital gebracht werden. Zwar wurde bisher kein Ferrero-Produkt auf dem Markt positiv auf Salmonellen getestet, als Vorsichtsmassnahme verschwinden aber vorerst diese 37 Produkte aus den Regalen: