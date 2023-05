Diese Produkte sind aus Schweizer Verkaufsregalen verschwunden

Im März liess Nestlé verlauten, dass der in der Schweiz beliebte Nestea in Deutschland nicht mehr verkauft wird . Nur ein paar Wochen zuvor wurde bekannt, dass Wrigley’s, der Kult-Kaugummi im silbernen Papier , aus dem Sortiment gestrichen wird.

In der Schweiz sind die Kaugummis schon seit über zehn Jahren nicht mehr in dieser Form erhältlich, nur noch als Dragees. Und damit reihen sie sich in eine lange Liste von Produkten, die auf dem Schweizer Markt aus den Verkaufsregalen verschwunden sind (siehe Bildstrecke unten).