Diese Promi-Frauen sind ohne Partner Mami geworden

Amber Heard

Am 8. April 2021 wurde US-Schauspielerin Amber Heard (36) stolze Mutter einer Tochter. Diese hat den exotischen Namen Oonagh Paige Heard. Die «Aquaman»-Darstellerin verkündete die News mit einem Foto auf Instagram. «Ich bin so aufgeregt, diese Nachricht mit euch zu teilen», schreibt sie unter dem Foto.

Laut diversen US-Medien kam Heards Tochter dank einer Leihmutterschaft zur Welt. Sie habe bereits vor vier Jahren beschlossen, Mutter zu werden. «Ich wollte es unter meinen eigenen Bedingungen machen», erklärt Heard in ihrem Post. Weiter schreibt sie, dass sie hoffe, dass die Gesellschaft an einem Punkt ankomme, an dem man keinen Ehering brauche, um Kinder zu haben.

Charlize Theron

Hollywood-Star Charlize Theron (47) ist zweifache Mutter. Die Südafrikanerin hat ihre erste Tochter 2012 adoptiert. Damals sei sie mit der Mutterrolle komplett überfordert gewesen, wie sie in einem Interview in der «Bunte» einst beichtete. «Ich war einfach überwältigt, dachte mir nur, ich muss dafür sorgen, dass es am Leben bleibt, und war mir nicht sicher, wie ich das bewerkstelligen soll.» Sie sei kurz vor dem Nervenzusammenbruch gestanden, weil ihr Kind die ganze Nacht durchgeschrien hatte. «Ich sass komplett erschöpft im Badezimmer, über und über mit Schweiss bedeckt, an der Grenze zum Wahnsinn, und mein einziger Gedanke war: Ich weiss nicht, wie lange ich das noch schaffe.» Trotzdem adoptierte sie 2015 erneut ein Mädchen.