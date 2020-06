Grande, J. Cole, Ratajkowski & Co.

Diese Promis machen an vorderster Front der US-Proteste mit

Celebs werden aktiv im Kampf gegen Rassismus, unterstützen Protestierende mit Spenden und gehen selbst auf die Strasse.

Der Rapper J. Cole (35) wurde an Protesten in seiner Heimatstadt Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina gesichtet. Der Grammy-Gewinner trug eine Hygiene-Maske und wurde in der Menge von Fans erkannt.

Nach dem Mord an George Floyd setzen sich Demonstrierende in den USA auf der Strasse lautstark gegen rassistische Polizeigewalt ein. Zahlreiche Promis schliessen sich an und laufen mit Transparenten mit (mehr dazu oben in der Bildstrecke) oder melden sich auf Social Media zu Wort.