Linda Fäh, Kunz und Co. singen dir zu Weihnachten ein Ständchen

Oh du Fröhliche! Die Schweizer Promis sind mächtig in Weihnachtsstimmung.

Kunz

Vollblutmusiker Kunz (36) gibt seine Version von «Stille Nacht» zum Besten. Besonders betont er, dass dieses Lied schon über 200 Jahre alt ist. Das traditionelle Weihnachtslied wurde tatsächlich am 24. Dezember 1818 in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg, an deren Stelle heute die Stille-Nacht-Kapelle steht, erstmals aufgeführt. Somit ist es sogar stolze 203 Jahre alt.