Nationalrat streitet über Solarpanels, Wasserkraft und AKW

Wie soll die Schweiz in Zukunft ganzjährig nachhaltig produzierten Strom in ausreichender Menge haben? Um diese Frage dreht sich die Debatte beim sogenannten «Mantelerlass Strom». Eine Sammlung von Änderungen bei verschiedenen Gesetzen. 141 Seiten dick ist die Vorlage, die die Nationalrätinnen und Nationalräte ab Montag behandeln.

Knackpunkt 1: Solarpflicht auch für Einfamilienhäuser

Auf jedes Dach soll künftig eine Solaranlage. Das ist eine der zentralen Forderungen, um die Ausbauziele beim erneuerbaren Strom zu erreichen. Die Energie der Sonne kann mit verhältnismässig geringem Aufwand und wenig Eingriffen in die noch vorhandenen Naturräume angezapft werden – wenn Wohn- und Geschäftsgebäude in Städten und Dörfern mit Panels belegt werden. Und genau hier setzt der Mantelerlass an. Die Vorlage fordert eine Solarpflicht für alle Neubauten. Betroffen ist also auch das kleine Neubau-Einfamilienhaus, nicht nur grosse Gebäude wie im aktuell geltenden Gesetz.