USA: «Diese Pussy schlägt zurück» – Stormy Daniels wehrt sich gegen Trumps Hater

Wegen der Schweigegeldaffäre wurde Trump als erster ehemaliger Präsident der USA angeklagt, voraussichtlich am Dienstag in Lower Manhattan soll er vor Gericht erscheinen. Trump bestreitet eine Affäre mit Daniels, allerdings könnte die Zahlung im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen.

Die Anklage sei «monumental und episch», so die 44-Jährige in der «Sunday Times». Sie sehe darin sogar etwas Poetisches. Denn: »Diese Pussy hat zurückgeschlagen.» Dabei bezog sich Daniel auf Trumps Prahlereien über seine sexuellen Übergriffe (»Grab them by the pussy»).