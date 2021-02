Ein Ehepaar zieht in einem Drama um und wird sich fremd.

«Love, Victor»

Ein schwuler Teenager, der sich an seiner Highschool outet und die Liebe findet – der Coming-of-Age-Streifen «Love, Simon» fuhr 2018 Erfolge ein. Doch es gab auch Kritik vom Publikum.

Der Film zeige mit einem weissen Protagonisten und einem Outing, auf das sein gesamtes Umfeld akzeptierend reagiert, die privilegierte Version der Geschichte. Dort knüpfen die Macher*innen mit dem Serien-Spin-off «Love, Victor», das auf Disney+ startet, an.

Cimino will mit Normen brechen

Disney+ erweitert die Mediathek

Die Serie ist ein Hulu-Original – Star, so etwas wie ein Hulu-Ersatz für Europa, wird ab Dienstag das Angebot von Disney+ erweitern und soll sich mehr an erwachsene Zuschauer*innen richten.

Das Disney+-Abo kostet statt 9.90 Franken neu 12.90 Franken im Monat und zum Start werden über 330 Filme und Serien verfügbar sein, unter anderem auch «Solar Opposites», eine Animationsserie von den «Rick and Morty»-Machern.

«Wir Kinder vom Bahnhof Zoo»

In der Dramaserie verlieren sich neben Christiane (Jana McKinnon) fünf weitere Hauptpersonen zwischen Drogen, Gewalt und Prositution: «Wir erzählen einen auf mehrere Jahre ausgeweiteten Zeitrahmen», erklärt Co-Produzent Oliver Berben gegenüber «Rolling Stone», dabei sollen auch Christianes Freunde beleuchtet werden.

Jugendliche auf Augenhöhe

Wichtig war ihr dabei besonders, die Story auf Augenhöhe der Jugendlichen zu erzählen, anstatt von oben auf sie herabzuschauen: «Wir treten in ihre Welt ein, gehen eine emotionale Komplizenschaft ein.»

«The Nest»

Rory (Jude Law) hat es zu seiner Liebe Allison (Carrie Coon) von England in die USA gezogen, wo sie gemeinsam zwei Kinder grossziehen. Doch einige Jahre später will Rory zurück in die Heimat.