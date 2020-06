vor 1h

Kreuzlingen TG

Diese Rabenkrähe lässt sich regelmässig streicheln

In Kreuzlingen lässt sich eine zahme Rabenkrähe von einer älteren Dame regelmässig streicheln. An der gleichen Stelle attackiert eine Krähe zudem regelmässig Passanten. Ob es sich um den gleichen Vogel handelt, ist unklar.

von Gamze Ibis

Beim Seepark in Kreuzlingen lebt eine Rabenkrähe, die sich ohne Probleme streicheln lässt. Eine Passantin wurde Zeuge, wie sich das Tier von einer älteren Dame streicheln liess, als sie ihre Pet-Flaschen entsorgen wollte. Ihre Beobachtung teilte sie schliesslich in einer lokalen Facebook-Gruppe.

Den Kommentaren zufolge besucht die Dame die Rabenkrähe regelmässig. Wegen Corona konnte sie eine Zeit lang nicht über die Grenze. Als sie das erste Mal danach wieder in Kreuzlingen war, habe die Krähe sie aber immer noch erkannt. Die aussergewöhnliche Freundschaft rührt die Gruppenmitglieder. «Das finde ich ja eine süsse Freundschaft», heisst es etwa. Jemand anderes schreibt: «Mega, top.»

Unnatürliches Verhalten

Livio Rey, Biologe der Vogelwarte Sempach, äussert sich zu der zutraulichen Rabenkrähe wie folgt: «Die Rabenkrähe zeigt kein natürliches Verhalten. Krähen sind zwar sehr intelligent, neugierig und oft nicht sehr scheu, aber streicheln lassen sie sich nicht.» Rey vermutet, dass die Krähe von Menschen aufgezogen wurde und sich dadurch an sie gewöhnt hat. «Durch den intensiven Kontakt mit Menschen verlieren Vögel ihr natürliches Verhalten», so der Biologe.

Mit dieser Prägung sei es schwierig, einen Partner zu finden und erfolgreich Junge aufzuziehen. «So sollten gefundene Vögel so schnell wie möglich in eine professionelle Pflegestation gebracht werden.» Laut dem Biologen soll man die Vögel nicht selber pflegen und das Aufziehen sei so oder so verboten.

Kopf und Genick angegriffen

Auch die Thurgauerin Sybille Egloff kann über die Krähen beim Seepark berichten, allerdings nichts Positives. «Der Vogel hat meine zehnjährige Tochter attackiert», so Egloff. An einem Sonntag sei die Familie bei der Wiese neben dem Seepark entlanggelaufen, als eine Rabenkrähe auf die Füsse der Tochter losgegangen sei. Anfangs habe Egloff es lustig gefunden, doch schon kurz darauf habe er den Kopf ihres Kindes ins Visier genommen. «Er hackte mehrmals auf ihr Genick und ihren Kopf ein. Sie rannte panisch davon und ich stand in Schockstarre», so die 44-Jährige. Ihr Mann sei beiden nachgerannt und habe die Rabenkrähe verjagt. «Zum Glück wurde meine Tochter aufgrund ihrer ganz dicken Haare nicht verletzt.»

Sie glaubt, dass es sich bei der angreifenden Krähe um die zahme Krähe handelt. Sie werde die Stelle des Angriffs nun auf jeden Fall meiden.

