Weil am Rhein (D): «Diese Rampen sind viel zu steil für Opis mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer»

Das neue Shoppingcenter Dreiländergalerie in Weil am Rhein (D) wurde am 29.9.2022 eröffnet.

Diese Rampen führen zum neu eröffneten Shoppingcenter Dreiländergalerie in Weil am Rhein (D) bei der Schweizer Grenze. Für Leute mit Kinderwagen und Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sei die Auffahrt eine Hürde, kritisieren Betroffene.

Seit Samstag diskutiert die Netzgemeinschaft, ob das neu eröffnete Shoppingcenter Dreiländergalerie in Weil am Rhein (D) für alle Kunden gleich zugänglich sei.

«Jedenfalls sind die Rampen zur Dreiländergalerie viel zu steil für Opis mit Kinderwagen oder gar für Rollstuhlfahrer», schreibt ein User auf Social Media. Vergangenen Samstag hatte er mit diesem Post eine Diskussion in der Netzgemeinschaft entfacht, ob die neu eröffnete 150-Millionen-Shopping-Mall in Weil am Rhein (D) für alle gleichermassen zugänglich sei.

Mit dem Beitrag scheint die Person in ein Wespennest gestochen zu haben. Die besagte Passage ist vielen Mitgliedern in der Facebook-Gruppe «Weil am Rhein / Gestern / Heute und Morgen!» bekannt. Den Architektinnen und Architekten wird gar «Pfusch am Bau» vorgeworfen. Menschen mit Hilfsbedarf oder Kinderwagen müssten so «ewig» den Zugang zum Shoppingcenter suchen.