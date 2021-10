Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg und Mary J. Blige treten bei Halbzeitshow des Superbowl 2022 auf

So wird mit Dr. Dre der Übervater des Hip-Hops himself auf der Bühne stehen.

Die Profiliga NFL, Pepsi und die Unterhaltungsfirma Roc Nation haben am Donnerstag den Halbzeitshow-Act für den 56. Superbowl bekanntgegeben – und der hat es in sich. Im SoFi-Stadion im kalifornischen Inglewood nahe Los Angeles werden am 13. Februar 2021 unter anderem die Rap-Stars Eminem (48) und Snoop Dogg (49) für Stimmung sorgen. Als Verstärkung dabei sind auch Dr. Dre (56) und Kendrick Lamar (34). Den weiblichen Akzent setzt R&B-Grösse Mary J. Blige (50).