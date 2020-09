Zu Recht! Magawa hat in Kambodscha 39 Landminen aufgespürt und 28 nicht explodierte Sprengkörper entdeckt.

Eine Ratte namens Magawa hat in Kambodscha 39 Landminen aufgespürt und 28 nicht explodierte Sprengkörper entdeckt. Dafür hat sie nun - verdienterweise - als erste Ratte den höchsten britischen Tierorden erhalten. Der Afrikanischen Beutelratte wurde am Freitag eine kleine Goldmedaille an einem blauen Band um ihren Hals gebunden.