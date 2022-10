Studie aus Spanien: Diese Raupe zersetzt Plastik mit ihrem Speichel – löst sie unser Müllproblem?

Innert einer Stunde schafft es die Raupe, Sauerstoff in das Polymer zu bringen.

Die zähe Polyethylenverbindung in Kunststoffen ist eine der grössten Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, wenn es darum geht, den besten Weg zu finden, wie Plastik am besten recycelt, wiederverwertet oder aufgelöst werden kann.

Man hofft, dass dieser Durchbruch zu einem neuen natürlichen Ansatz führen könnte, um das weltweite Problem der Plastikverschmutzung in den Griff zu bekommen.

Lösung aus der Natur statt aus dem Labor?

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in der Flüssigkeit zwei Enzyme entdeckt, die Polyethylen bei Raumtemperatur abbauen können, und glauben, dass es das erste Mal ist, dass ein solch wirksames Mittel in der Natur gefunden wurde.

In ihrer Studie zeigen sie, dass der Schlüsselschritt, Sauerstoff in das Polymer zu bringen, innerhalb einer Stunde erreicht werden kann, nachdem der Kunststoff dem Speichel der Larven ausgesetzt wurde.

Zudem hätten sie herausgefunden, dass die Enzyme allein in der Lage sind, den Kunststoff zu oxidieren, und das sei der Prozess, der in der Umwelt so lange dauere, erklärte er gegenüber BBC News.