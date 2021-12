Sperrstunde, Veranstaltungen – Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Österreich

Sperrstunde, Veranstaltungen : Diese Regeln gelten ab heute in Österreich

In Bars und Restaurants darf man nur noch bis zu einer gewissen Uhrzeit verweilen und auch für Zusammenkünfte gibt es neue Regeln. Um einen neuerlichen Lockdown zu verhindern, ziehen die Behörden die Schrauben an.

Die epidemiologische Lage in unserem Nachbarland hat sich nach mehreren Verschärfungen, darunter auch einem scharfen Lockdown, in den vergangenen Wochen etwas beruhigt. Rund 2000 Neuinfektionen verzeichnen die Behörden in Österreich zurzeit etwa pro Tag. Doch das Land fürchtet sich vor einer massiven fünften Corona-Welle wegen der Omikron-Variante und zieht darum erneut die Schrauben an.