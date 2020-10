Sperrstunde und Masken Die neuen Regeln in Beizen und Bars

Ab Donnerstag gelten für Gastrobetriebe neue Regeln. Das hat der Bundesrat im Kampf gegen das Coronavirus entschieden. Für Menschen, die gern auswärts essen gehen oder in einer Bar ein Bier trinken wollen, wird es immer unangenehmer. Wann kann ich noch ausgehen? Und was kommt im Restaurant auf mich zu? Diese Regeln musst du jetzt kennen:

3. An den Tischen in den Beizen und Bars dürfen neu nur noch höchsten vier Personen an einem Tisch sitzen. Ausgenommen sind Familien mit Kindern.