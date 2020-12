Lockdown wegen Corona : Diese Regeln gelten ab Mittwoch in Deutschland

Trotz des Teil-Lockdowns und etlicher Mahnungen aus Wissenschaft und Politik sind die Corona-Zahlen in Deutschland drastisch gestiegen. Nun reagiert die Regierung – in Deutschland kommt es zu einem harten Lockdown.

An Weihnachten gibt es eine Ausnahme – an Silvester nicht.

Um die hohen Corona-Fallzahlen in den Griff zu bekommen, wird in Deutschland das öffentliche Leben vom kommenden Mittwoch bis zum 10. Januar heruntergefahren . Bundeskanzlerin Merkel kann der Bevölkerung allerdings nicht garantieren, dass anschliessend eine schnelle Lockerung eintritt. Merkel: «Wir leben ja immer weiter unter den pandemischen Bedingungen. Solange wir nicht eine gewisse Herdenimmunität durch das Impfen haben, werden wir immer unter diesen Bedingungen leben. Wie die jeweils ausgestaltet sind, das muss man sehen.»

Weihnachten: Vom 24. bis 26. Dezember werden mehr Kontakte möglich. Die Länder sollen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen in dieser Zeit Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zulassen. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis, also von Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, ausserdem Verwandten in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweiligen Haushaltsangehörigen – «auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet».