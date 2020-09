Keine CO2-Emissionen während der Fahrt, geringer Flächenbedarf und weniger Stau: Die Verkehrssituation in Städten soll mit Mikromobilität entlastet werden. Zu den Mikromobilitätsangeboten gehören sowohl motorisierte als auch nicht motorisierte Klein- und Leichtfahrzeuge wie Velos, E-Bikes, Roller, Segways und Trottinette. In Zürich stehen gemessen an der Anzahl Einwohner mehr Sharing-Fahrzeuge zur Verfügung

als in Grossstädten wie Berlin, Barcelona oder London. Die Idee hinter dem Ausbau der Mikromobilität ist,

das Auto ausserhalb der Stadt kostengünstig zu parkieren und für die Fortbewegung in der Stadt Klein- und Leichtfahrzeuge zu benutzen. Das internationale Beratungsunternehmen Deloitte sagte 2019 voraus, dass Mikromobilität die Zukunft des Personentransports in urbanen Gebieten sei.