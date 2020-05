Schutzkonzepte

Diese Regeln gelten nun im Kleiderladen und im Fitness

Entkeimen durch «Beneblung» oder markierte Tennisbälle: Mit diesen Schutzkonzepten fährt die Schweiz das öffentliche Leben wieder hoch.

Am Montag wagt die Schweiz die zweite Etappe zurück in ein öffentliches Leben: Läden, Märkte und Restaurants öffnen, auch Sport oder ein Museumsbesuch s ind wieder möglich. So sehen die Schutzkonzepte in den verschiedenen Branchen aus: