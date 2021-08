Aston Martin plant Protest - «Diese Regelungen machen den Sport kaputt» – Netz tobt wegen Fall Vettel

Pool via REUTERS

Die FIA disqualifiziert Vettel, weil er statt des geforderten Minimums von einem Liter Treibstoff im Tank am Ende des Rennens nur 0,3 Liter drin hatte.

Der Podestplatz wurde dem Deutschen aber noch am späten Sonntag-Abend wieder entrissen.

Da war die Welt für Vettel noch in Ordnung. Der Deutsche jubelte über seinen zweiten Platz beim GP von Ungarn.

Der Fall Vettel sorgt im Formel-1-Zirkus und in den sozialen Medien für grosses Unverständnis.

Es hätte nach dem zweiten Platz beim GP von Aserbaidschan sein zweites Podest in der aktuellen Weltmeisterschaft sein können. Doch der Jubel über die Egalisierung seines besten Saisonresultats blieb Sebastian Vettel wenige Stunden nach dem Rennen in Ungarn im Hals stecken.

Sonntag um ca. 22:00 Uhr verkündet die FIA das Urteil, das die Formel-1-Welt wohl noch einige Tage beschäftigen wird. Vettel wird nachträglich für das Rennen am Hungaroring disqualifiziert, weil sein Bolide am Schluss des Rennens statt des geforderten Minimums von einem Liter Treibstoff im Tank am Ende des Rennens nur 0,3 Liter drin gehabt haben soll und dadurch die Rennleitung keine Probe zur Kontrolle mehr entnehmen konnte.