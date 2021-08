Klimabericht des IPCC - Diese Regionen könnten im Jahr 2100 verschwunden sein

IPCC

IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change und bedeutet so viel wie «Zwischenstaatlicher Ausschuss zum Klimawandel». Im Volksmund wird er oft als Weltklimarat bezeichnet. Ins Leben gerufen hatten ihn das UN-Umweltprogramm (Unep) und die Weltwetterorganisation (WMO) im Jahr 1988. Das IPCC hat inzwischen knapp 200 Mitgliedsländer. Das Gremium mit Sitz in Genf soll aufzeigen, wie sich der Klimawandel auf Mensch und Natur auswirkt. Der IPCC forscht nicht selbst, sondern stellt alle international verfügbaren Forschungen zum Thema zusammen.