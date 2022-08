Extremwetter: Diese Rekorde wurden im Hitzesommer geknackt

Seit Beginn der Messungen 1954 war die Nullgradgrenze nie so weit oben. 5184 Meter Höhe wurde am 25. Juli gemessen.

Die Schweiz erlebte dieses Jahr den zweitheissesten Juni, viertheissesten Juli und schliesslich den zweitheissesten August, im landesweiten Mittel gerechnet. Die Hitzeperiode folgte auf den zweitheissesten Mai seit Beginn der Messungen. Diese werden seit 1864 durchgeführt, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) schreibt. Durchschnittlich war die Temperatur 2,3 Grad wärmer als in anderen Sommermonaten von 1991 bis 2020. In Neuchâtel wurde die heisseste Juni-Dreitagesperiode seit Messbeginn gemessen. Der bisherige Juni-Rekord von 32,9 Grad mittlerem Tagesmaximum wurde mit 34,6 Grad übertroffen.

Eine der längsten Hitzeperioden

Die Hitzeperiode vom 14. bis zum 26. Juli, die besonders in der West- und Südschweiz zu spüren war, dauerte 13 Tage. Somit ist sie eine der längsten Hitzeperioden seit 1864. Auch gab es sehr viele Hitzetage – also Tage, an denen es über 30 Grad warm wurde. Lokal wurde in Stabio im Südtessin ein neuer Rekord aufgestellt. An 59 Tagen kletterte das Thermometer über die 30 Grad Marke. In Basel, Genf und Zürich zählt dieser Sommer zu denen mit der längsten Sonnenscheindauer, wenn auch der genaue Rang noch nicht ausgewertet wurde.