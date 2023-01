Wengen: Diese Rennen machen das Lauberhorn am Wochenende zur Festhütte

In Wengen finden von Freitag bis Sonntag drei Weltcup-Rennen statt. Das Highlight, die Lauberhorn-Abfahrt, wird am Samstag durchgeführt.

Odermatt gewann 2022 den Super-G. SRF

Darum gehts

Tausende Fans werden auch an diesem Wochenende zu den Rennen am Lauberhorn pilgern. Das kleine Dorf Wengen im Berner Oberland wird zur grossen Festhütte. Erst vor einer Woche stieg die Party in Adelboden, speziell am Samstag, als Marco Odermatt den Riesenslalom am Chuenisbärgli zum zweiten Mal in Serie gewann. Der erste 25-jährige Nidwaldner gehört auch am Lauberhorn zu den Anwärtern auf mindestens einen Sieg. Doch wieso sind mehrere Siege möglich? Wir erklären es dir.

In Wengen werden gleich drei Weltcup-Rennen durchgeführt – sofern das Wetter mitspielt. Denn es sind auf das Wochenende Niederschläge angesagt. Sollten es nicht zu viele werden, hat der internationale Skiverband FIS an drei Tagen je ein Rennen angesagt. Am Freitag beginnt das Wochenende mit dem Super-G. Dieser war eigentlich auf 12.30 Uhr angesetzt. Doch aufgrund der Wetterprognosen entschied der Veranstalter, den Start um eine halbe Stunde vorzuziehen. Es ist erst das dritte Mal, dass in Wengen ein Super-G durchgeführt wird. Titelverteidiger ist Odermatt.

Das ewige Warten im Slalom

Am Samstag (12.30 Uhr) steht traditionell die Lauberhorn-Abfahrt auf dem Programm. Mit fast 4,5 Kilometern Länge ist diese Strecke die längste im Weltcup. 2022 wurden hier gleich zwei Abfahrten durchgeführt, Aleksander Kilde und Vincent Kriechmayr waren die Sieger. Beat Feuz strebt heuer seinen vierten Triumph an, der 35-jährige Emmentaler wird nach dem Lauberhorn und den Rennen in Kitzbühel seine illustre Karriere beenden.

Zum Abschluss absolvieren die Techniker in Wengen am Sonntag den Slalom (10.15 und 13.30 Uhr). Vor einem Jahr feierte Daniel Yule beinahe einen Heimsieg. Der Walliser musste sich nur dem Norweger Lucas Braathen geschlagen geben. Der letzte Schweizer Slalomsieg am Lauberhorn ist bereits 36 Jahre her, 1987 siegte Joël Gaspoz.

Alle drei Rennen gibt es bei 20 Minuten live.

Freust du dich auf die Rennen am Lauberhorn? Natürlich, ich bin selber vor Ort. Ja klar, ich sehe mir diese immer im Fernsehen an. Die sind mir egal. Nein, diese Kommerz-Veranstaltung brauche ich nicht.