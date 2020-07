2,7 Millionen für Christoph Blocher

«Diese Rente steht mir zu»

Christoph Blocher hatte ursprünglich auf seine Rente verzichtet. Nun forderte er das Geld doch ein. Cédric Wermuth kritisiert das Verhalten.

Alt Bundesrat Christoph Blocher hat beim Bund seine Bundesratsrente rückwirkend eingefordert, auf die er seit 2007 verzichtet hatte. Die Landesregierung gab seiner Forderung statt. Die Bundeskanzlei bestätigte am Freitagabend entsprechende Medienberichte . Es geht um 2,7 Millionen Franken. Christoph Blocher war von 2003 bis 2007 im Bundesrat. Jeder Bundesrat habe Anspruch auf eine Bundesratsrente, erklärte Blocher am Freitag gegenüber mehreren Medien. Jetzt stehe er im 80. Altersjahr und habe die ihm zustehende Rente für die vergangenen Jahre angefordert. Zuvor hatte der Selfmademilliardär immer wieder gesagt, dass er dieses Geld nicht brauche.

Nach den Ausbezahlten gut 2,7 Millionen Franken gibt es anschliessend pro Monat knapp 20’000 Franken. Das Geld kommt direkt aus der Staatskasse und wird somit von den Steuerzahlern finanziert, wie der « Tages Anzeiger » (Bezahlartikel) schreibt. Warum er jetzt das Ruhegehalt doch beziehen will, möchte Blocher nicht weiter ausführen. «Ich muss das nicht begründen. Diese Rente steht mir zu», so der 79-Jährige. Der «Tagi» stellt die Frage, ob das Vorgehen nicht den Werten wie «Eigenverantwortung und sorgfältiger Umgang mit öffentlichen Mitteln» widerspreche, die Blocher stets vertreten hat?

Für Wermuth hinterlässt das einen schalen Nachgeschmack

«Dass ich die Rente erst heute beziehe, ist kein Schaden für den Staat. Wäre ich vor meinem 80. Geburtstag gestorben, wäre die Rente beim Staat geblieben. Und während 13 Jahren hatte er das Geld in seiner Kasse», entgegnet Blocher. Der jährliche Nichtbezug sei zum Vorteil des Staates gewesen. Auch der Zeitpunkt des Bezugs, jetzt in der Corona-Krise mit den wirtschaftlichen Folgen, sei unerheblich.

In der eigenen Partei wird die Forderung von Blocher nicht kommentiert. Redseliger zeigt sich Cédric Wermuth. «Wenn ein Multimilliardär mitten in der Krise dieses Geld bezieht, das er ganz offensichtlich nicht benötigt, dann hinterlässt das einen schalen Nachgeschmack», so der SP-Nationalrat. Und CVP-Präsident Gerhard Pfister meint, es sei «jedem selber überlassen, wie er die Differenzierung zwischen legal und legitim für sich formulieren will». Weniger diplomatisch ist der Ton in den sozialen Medien. «Gebt dem alten Mann seine Rente, nicht dass er uns noch verhungert oder beim Sozialamt vorstellig werden muss», lautet etwa ein Kommentar.