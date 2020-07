Kanton St. Gallen

«Diese Resultate zeigen, dass Blitzen nötig ist»

Die Kantonspolizei St. Gallen hat während der Coronazeit unzählige Verkehrsteilnehmer geblitzt. Den Negativrekord erzielte ein 27-jähriger Autofahrer, der innerorts mit 118 km/h gemessen wurde.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat während des Lockdowns diverse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dies insbesondere, nachdem sich Meldungen gehäuft haben, dass auf den leeren Strassen teils zu schnell gefahren werde. Mit den Kontrollen konnten gesamthaft 13 Raser aus dem Verkehr gezogen werden. Allgemein lässt sich sagen, dass an gewissen Messstellen die Verzeigungsquote, also das Verhältnis zwischen der Gesamtzahl an gemessenen Fahrzeugen und jenen die zu schnell waren, teils sehr hoch war. Sie bewegten sich in Bereichen zwischen 10% und 40%, insbesondere im Ausserortsbereich und auf den Autobahnen, teilt die Kapo in einer Mitteilung mit.