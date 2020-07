vor 32min

Imposante Insekten

Diese riesige blaue Biene frisst sich durch Holz

Bilder einer riesigen dunklen Biene kursieren derzeit auf Social Media. Es handelt sich dabei um eine Holzbiene. Diese Bienen kommen in der ganzen Schweiz vor. Für den Menschen sind sie kaum gefährlich.

von Leo Butie

1 / 8 Bilder dieser imposanten Bienenart kursieren momentan auf Social Media. Facebook Es handelt sich dabei um eine Holzbiene. In der Schweiz gibt es drei Arten von Holzbienen. Zwei davon kommen auch in der Ostschweiz vor. Thomas Bresson Die Holzbiene benutzt morsches Holz als Nistplatz. Dabei frisst sie sich mit ihrem Mundwerkzeug ins Holz, um ihre Eier darin abzulegen. Christine Dobler Gross

Darum gehts Auf Social Media kursieren derzeit vermehrt Bilder von riesigen Holzbienen.

Es gibt drei Holzbienenarten in der Schweiz. Zwei davon kommen in der Ostschweiz vor.

Die Bienen findet man immer häufiger in Siedlungsgebieten.

Für den Menschen sind die Tiere keine Gefahr, sie sind nicht aggressiv und stechen nur im Ausnahmefall.

Sie ist eine auffällige Erscheinung und sticht sofort ins Auge. Momentan kursieren zahlreiche Bilder von ihr auf Social Media. Es handelt sich dabei um die sogenannte Holzbiene. Mit einer Körperlänge von fast 3 Zentimetern gehört die Holzbiene zu den grössten Bienenarten Mitteleuropas. «Es gibt 3 Holzbienenarten in der Schweiz, zwei davon kommen auch in der Ostschweiz vor. Die andere Art trifft man nur im Tessin, im Wallis und in der Westschweiz an», sagt Antonia Zurbuchen, Wildbienenspezialistin und Leiterin des Naturzentrums Pfäffikersee.

Im Gegensatz zu den bekannten Honigbienen ist diese Art der Tiere einzelgängerisch. Die Holzbiene produziert, wie andere Wildbienen auch, keinen Honig und benötigt den eingesammelten Nektar für sich und die Eiablage. Anstatt ein Nest zu bauen, so wie es Honigbienen tun, frisst sich die Holzbiene mit ihrem Mundwerk in morsches Totholz hinein, um ihre Eier zu legen. «Die zwei häufigeren Holzbienen sind auf Totholz als Nistplätze angewiesen», weiss Zurbuchen. Bei der Anzahl Eier kommt es auf das Nahrungsangebot an. «Je mehr Nahrung es in der Umgebung eines Nestes hat, desto mehr Brutzellen werden von der Holzbiene gebaut und umso mehr Eier gelegt.»

Auch in der Ostschweiz anzutreffen

Die Holzbiene ist in der Schweiz zwar weit verbreitet, kommt aber nicht sehr häufig vor. «Das hängt primär vom Nahrungsangebot in der Region und vom Potenzial von möglichen Nistplätzen ab», sagt Zurbuchen. Doch die Wärme liebende Bienenart könnte allgemein vom Klimawandel profitieren und ist bereits jetzt in höheren Lagen anzutreffen als noch in der Vergangenheit.

Auch kommen Wildbienen immer häufiger in Siedlungsgebieten vor. «Holzbienen sind oft in Siedlungsgebieten und Städten anzutreffen, da das Nahrungsangebot häufig besser ist als auf dem Land. Zusätzlich ist es im Sommer in Städten meistens wärmer als in den ländlichen Gebieten.»

Eine friedliche Art

Trotz ihrer imposanten Grösse muss man keine Angst vor der Holzbiene haben. «Wildbienen sind gegenüber Menschen überhaupt nicht aggressiv», stellt Zurbuchen klar. Doch auch die Holzbienen haben einen Stachel und setzen diesen im Notfall ein. «Falls man eine Holzbiene aus Versehen einklemmt, dann wehrt sie sich. Ansonsten greift sie nie an», erklärt die Spezialistin.