Diese Rolex gibt es schon ab 750 Franken

Ähnlich wie bei den begehrten Birkin Bags von Hermès gibt es auch für die Uhren von Rolex lange Wartelisten. Und das, obwohl die Uhren schnell mal einen fünfstelligen Betrag kosten können.

Wer schon lange vergebens auf eine Uhr wartet (oder auch schon seine Wunschuhr am Handgelenk hat), kann zu den Uhren von Pony McTate greifen. Die Künstlerin aus Neuseeland fertigt in stundenlanger Handarbeit gehäkelte Rolex-Kopien an, die auch auf Social Media grossen Anklang finden. Dabei häkelt sie nicht nur die Uhr, sondern auch die Schachtel dazu. Bis zu drei Wochen dauert es, bis die Designerin das Kunstwerk zum Tragen fabriziert hat.

«Alles hat mit einem Witz angefangen»

Schon seit über zehn Jahren designt Pony McTate Häkelkunstwerke, schreibt für Magazine und verkauft ihre Häkelmuster online. «Das mit den Uhren hat 2020 als Witz angefangen», erzählt sie. «Ein Freund von mir, der Uhrenfan ist, taggte mich in einem Post von Rolex und schlug mir vor, so etwas zu häkeln. Ich habe ihm lachend zugestimmt.» Wenige Zeit später sei eine fremde Person der Unterhaltung beigetreten und meinte, falls sie es ernst meine, wolle er zwei Rainbow Daytonas. «Ich habs dann gemacht und meine Uhren gingen online viral. So hat sich alles entwickelt.»

«Muss selten in den Service und zeigt zweimal am Tag die richtige Zeit an», schreibt die Künstlerin zur fertigen Rainbow Daytona auf Instagram. Unten siehst du das echte Modell im Vergleich. Instagram/ponymctate

Inzwischen fahren Leute aller Welt auf die gehäkelten Uhren ab. Besonders in Deutschland und dem Mittleren Osten werden die Stücke von Uhrenliebhabern gekauft. Sie selbst sei vor diesem Projekt kein grosser Fan von Uhren gewesen. Inzwischen sei das anders: «Ich schätze die Schönheit und das Design von Uhren und auch der soziologische Aspekt interessiert mich. Der Wert, den wir Luxusgütern zuschreiben, und was uns das über uns selbst verrät.»

«Klar, manche finden es kitschig»

In den letzten Jahren hat sich um die Uhren von Pony McTate eine grosse Fangemeinde angesammelt. «Die Leute mögen die Verspieltheit und den Witz der Stücke. Meine Kreationen machen Luxusuhren zugänglicher und sie sind ebenso tragbar. Sie zeigen sogar zweimal am Tag die korrekte Zeit an!» Wie das mit einzigartiger Kunst so ist: Sie kann nicht allen gefallen: «Klar, einige finden, was ich tue, ist kitschig.» Davon lässt sich die Designerin aber nicht abschrecken. «Die Uhren sind innovativ und sorgfältig gefertigt. Ich denke, in der Uhrenszene ist Platz für beide Arten der Kunstform.»

Die gehäkelten Rolex-Uhren sind mit einem Preis von ca. 750 Franken zwar um einiges günstiger als die echten Modelle. Die schlechte Nachricht: An der Warteliste von rund drei Monaten kommst du dennoch nicht vorbei – die gibts auch bei der Häkel-Künstlerin.