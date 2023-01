Diese russische Miliz wird auch aus der Schweiz finanziert

Der Oligarch gilt als enger Vertrauter Putins und steht bereits seit 2018 auf der US-Sanktionsliste. Seine Geschäfte in der Schweiz laufen jedoch weiter.

So zeigt ein neu veröffentlichter Audiomitschnitt, dass Oleg Deripaska der Hauptfinanzier der Miliz ist.

Neben der berüchtigten Wagner-Gruppe operieren auch noch zahlreiche weitere russische Privat-Milizen im Ukraine-Krieg. Eine von ihnen soll dabei auch durch Geschäfte in der Schweiz finanziert werden: So wird die 5000 Mann starke Söldnergruppe Redut Antiterror massgeblich durch den russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Oleg Deripaska finanziert. Dies legte jüngst ein Audio-Leak der russischen Antikorruptionsseite gulagu.net offen.

«Alles wird von Deripaska zur Verfügung gestellt»

In der Schweiz geschäftet der Russe jedoch munter weiter, wie die Schweizer NGO «Public eye» zeigt. So hält Deripaska 27,8 Prozent der österreichischen Baufirma Strabag SE, die wiederum Eigentümerin von Strabag Schweiz ist. Diese Baufirma war in den letzten Jahren unter anderem für die Renovierung des Winterthurer Bahnhofs zuständig.