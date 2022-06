Bürgermeister genarrt : Diese russischen Comedians stecken hinter den Fake-Anrufen von Klitschko

Ein falscher Witali Klitschko hat mit Anrufen bei europäischen Bürgermeistern für Aufsehen gesorgt. Ein russisches Comedy-Duo hat sich nun zu den Fake-Anrufen bekannt.

Einem Medienbericht zufolge hat sich ein russisches Komikerduo zu den Fake-Anrufen bei europäischen Bürgermeistern bekannt. Wie das Magazin «Kontraste» des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch berichtete, will sich das Duo «Vovan und Lexus» als Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko ausgegeben und per Videoschalte unter anderem mit der Berliner Bürgermeisterin Giffey gesprochen haben.