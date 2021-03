Scheppernde Rüstungen, klingende Schwerter und Äxte. Was auf den ersten Blick nach Szenen aus einem Mittelalterfilm aussieht, ist in Wahrheit bitterer Ernst. Es handelt sich dabei um Buhurt, eine in der Schweiz noch relativ unbekannte Nischensportart. Männer und Frauen steigen dabei in Ritterrüstungen und bekämpfen sich mit ungeschärften, aber echten Waffen aus dem Mittelalter. Wer sich die Fotos und Videos der Kämpfe in den sozialen Netzwerken ansieht, bemerkt, dass viele der Kämpferinnen und Kämpfer die Wappen und Farben des Kantons Bern tragen. Was hat es damit auf sich?