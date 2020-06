No-gos

Diese Sätze willst du vom Chef nicht mehr hören

Blossstellen, beleidigen und lügen: Was Chefs ihren Mitarbeitern früher zumuteten, ist heute ein No-go. Die Business-Knigge-Expertin nimmt Macho-Sprüche unter die Lupe und formuliert sie für die heutige Zeit um.

Das Anforderungsprofil an Chefs und Vorgesetzte verändert sich. Die Führungskräfte müssen ihre Mitarbeiter zunehmend coachen, sie in der Entwicklung unterstützen, inspirieren und motivieren. Das zeigt eine Studie der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) im Auftrag des Kaufmännischen Verbands .

Ändern müssen sich auch die Macho-Chefs. Was Mitarbeiter früher zu hören kriegten, ist heute ein No-go. Warum manch ein Spruch heutzutage nicht mehr passend erscheint und was man stattdessen besser sagen sollte, erklärt die Business-Knigge-Expertin Susanne Abplanalp.

Darum ein No-go: Der Spruch von Ex-Migros-Chef Herbert Bolliger fiel in einem Inverview vor sechs Jahren im Zusammenhang mit der Mindestlohninitiative, gegen die er sich aussprach. Dabei ging es um eine Detailhandelsmitarbeiterin, die nicht bei der Migros arbeitet. So sagte er auch weiter: «Bei uns würde sie – wenn sie gut ist – deutlich mehr verdienen.» Nach Ansicht von Expertin Abplanalp wirkt der Spruch arrogant. Bolliger zeige kein Verständnis für den tiefen Mindestlohn und verdiene wohl zehnmal so viel wie Verkaufsmitarbeitende.