Reaktion auf Ukraine-Invasion – Diese Sanktionen gegen Russland hat der Bundesrat heute beschlossen

An der Pressekonferenz vom Montag informierten gleich vier Bundesrätinnen und Bundesräte über die Sanktionen gegen Russland. Die Schweiz übernimmt die EU-Massnahmen vollständig. Konkret betrifft dies folgende Bereiche:

Finanzsanktionen

Das seit 2014 bestehende Einfuhr-, Ausfuhr- und Investitionsverbot betreffend Krim und Sewastopol wurde erweitert auf die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk, die sich in russischer Hand befinden.

Einreisebestimmungen und Luftraumsperre

Ausserdem ist der schweizerische Luftraum seit Montag um 15 Uhr für alle Flüge aus Russland und für russische Flugzeuge gesperrt. Darunter auch für Privatjets. Für humanitäre, medizinische und diplomatische Flüge bleibt der Luftraum geöffnet. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow nannte am Sonntag die Sperre des Luftraums als Grund, mögliche Friedensgespräche in Genf nicht besuchen zu können. Dieses Problem wäre mit den neuen Sanktionen also hinfällig.