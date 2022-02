Ukraine-Krieg : Diese Sanktionen hat der Westen bisher gegen Russland verhängt

Deutschland, die USA und andere westliche Länder gehen mit Beschlüssen gegen Russland vor. So werden unter anderem eine Reihe von russischen Banken aus dem Zahlungssystem Swift ausgeschlossen.

Am Samstag wurde eine Reihe russischer Banken aus dem Swift-System ausgeschlossen.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat der Westen beschossen, Moskau zu sanktionieren. Erstmals stehen auch Russlands Staatschef Wladimir Putin und sein Aussenminister Sergej Lawrow auf der Sanktionsliste der EU.

«Wir treffen das System Putin dort, wo es getroffen werden muss: eben nicht nur wirtschaftlich und finanziell, sondern in seinem Machtkern», sagte Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit Blick auf die gezielten Sanktionen gegen Putin und Lawrow. Damit werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren. Gezielte Sanktionen gegen Putin und Lawrow beschlossen auch Grossbritannien und die USA.

Was hatte die EU bisher beschlossen?

Seit Mittwoch ist bereits ein erstes Sanktionspaket in Kraft, das als Reaktion auf die Anerkennung der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine durch Putin verhängt worden war. Es richtet sich gegen drei russische Banken und 23 Verantwortliche aus Putins Umfeld, darunter Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Ihr Vermögen in der EU wird ebenso eingefroren wie jenes von 351 russischen Parlamentsabgeordneten. Die Bundesregierung legte darüber hinaus die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 vorerst auf Eis.